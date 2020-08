Macron väljendas Valgevene meeleavaldajatele toetust, Saksa asekantsler hoiatas Venemaad

„Euroopa Liit peab seisma sadade tuhandete valgevenelaste kõrval, kes nõuavad rahumeelselt enda õiguste, vabaduse ja suveräänsuse austamist,” kirjutas Macron. Eelmisel kolmapäeval teatas presidendipalee Macroni ja Vladimir Putini telefonivestlusest, kus Macron olevat väljendanud „suurt muret” kodanike vastu suunatud vägivalla pärast ja tõstnud esile dialoogi vajadust.



L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020



Saksa sotside liidrist rahandusminister ja asekantsler Olaf Scholz ütles ajalehele Bild, et Valgevene president Lukašenka on rahva seas igasuguse legitiimsuse kaotanud diktaator. „Vastasel korral ei peaks ta nii uskumatult brutaalset jõudu kasutama,” märkis Scholz eile ilmunud intervjuus.

Ajakirjaniku küsimusele, kuidas takistada Venemaa interventsiooni, vastas Scholz üksnes seda, et selline sekkumine poleks aktsepteeritav. „Sõjaline sekkumine teistes riikides pole absoluutselt aktsepteeritav ja rikub kõiki rahvusvahelise õiguse reegleid,” ütles minister.