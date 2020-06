Macron: Türgi mängib ohtlikku mängu

"Ma usun, et Türgi mängib Liibüas väga ohtlikku mängu, mis on vastuolus kõigi selle aasta alguses Berliini konverentsil võetud kohustustega rahu leidmise eesmärgil," ütles Macron, viidates türklaste ja prantslaste vastasseisule kodusõjast laastatud Põhja-Aafrika riigis.

"Ma viitan oma eelmise aasta lõpus tehtud avaldustele NATO ajusurma kohta. Pean seda oma sõnade üheks parimaks kinnituseks, et meil on vastasseis kahe NATO liikme vahel," lisas ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles sel nädalal, et allianss asus uurima intsidenti Vahemerel, kus Prantsusmaa süüdistas Türgi sõjalaevu ühe oma aluse suhtes "väga agressiivses" käitumises.

Vahejuhtum leidis prantslaste sõnul aset ajal, mil nad kontrollisid üht kahtlast kaubalaeva, mis oli suundumas Liibüasse ja võis enda pardal kanda relvasid, mida ÜRO embargo kohaselt sinna tarnida ei tohi. Süüdistuse kohaselt kasutasid Türgi laevad radarsihtimist, mis viitas võimalikule raketirünnakule, ent Ankara eitab seda.

Macron ütles mullu ajakirjale Economist, et NATO on ajursurnud, pälvides alliansi seest rohkelt kriitikat. "Meie Ameerika partneri ebastabiilsus ja süvenevad pinged tähendavad, et idee Euroopa kaitsesüsteemist hakkab vaikselt maad võtma," ütles Macron toona. „Tugev ja strateegiline Euroopa on päevakajaline. Ma lisaksin, et mingil hetkel peaksime NATOle kriitilise pilguga otsa vaatama. Minu meelest see, mida praegu kogeme, on NATO ajusurm. Peame mõistlikud olema."