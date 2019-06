Macron toetaks Euroopa Komisjoni presidendina Merkelit

„Euroopa vajab tugevaid isiksusi, ta vajab inimesi isikliku usutavusega ja oskustega täita ametikohti,” ütles Macron, vahendab Politico.

Prantsusmaa president kordas, et tal on reservatsioonid niinimetatud Spitzenkandidat’i protsessi suhtes, mida kasutati esimest korda 2014. aastal ja kus Euroopa poliitilised parteid nimetavad enne Euroopa Parlamendi valimisi juhtivad kandidaadid Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale ning see läheb siis selle partei kandidaadile, mis suudab uues parlamendis enamuse moodustada.

Kui Macronilt küsiti eraldi Merkeli kohta, ütles ta: „Ma ei räägi Angela Merkeli eest, aga kui ta peaks seda tahtma, toetaksin ma teda. Loomulikult. Sest ma usun, et me vajame midagi tugevat.”

Merkel ise on seni toetanud Euroopa Rahvapartei Spitzenkandidat’i, sakslast Manfred Weberit ega ole näidanud huvi ise Euroopa Komisjoni presidendiks saamise vastu.

„On neli võtmepositsiooni,” ütles Macron RTS-ile. „Komisjoni president, välisasjade kõrge esindaja, parlamendi president ja ülemkogu president. Ma olen kindel, et peab olema kaks meest ja kaks naist. Me vajame võrdsust.”