Macron teatas Prantsusmaa üleriigilisest lukku panekust

Macron ütles, et uute meetmete kohaselt lubatakse inimestel alates reedest kodust lahkuda ainult hädavajalikel tööalastel või meditsiinilistel põhjustel, vahendab BBC.

Vähetähtsad ettevõtted, nagu restoranid ja baarid, suletakse, kuid koolid ja tehased jäävad avatuks.

COVID-19 surmade arv on hakanud Prantsusmaal kiiresti tõusma, jõudes aprilli alguse tasemele. Teisipäeval diagnoositi kokku 36 000 uut nakkusjuhtumit ja suri 244 inimest, teatas tervishoiuamet.

Macron ütles, et riiki ähvardab "vallutada teine laine, mis kahtlemata saab olema raskem kui esimene".

"Viirus ringleb kiirusega, mida isegi kõige pessimistlikumad prognoosid ei osanud ette näha," sõnas ta ja lisas, et pool kõigist Prantsuse haiglate intensiivravivooditest on hõivatud koroonaviiruse patsientide poolt.

"Nagu kevadelgi, on [uute reeglite kohaselt] võimalik kodust lahkuda ainult tööle, arsti vastuvõtule, lähedasele abi osutamiseks, esmatarbekaupade ostmiseks või oma maja lähedal jalutamiseks," ütles Macron.

Ta märkis siiski, et avalikud teenused jäävad endiselt kättesaadavaks ja vabrikud avatuks, lisades, et Prantsuse majandus "ei tohi peatuda ega kokku kukkuda".

Kolmapäeval teatas ka Saksamaa osalisest lukku panekust, mis on siiski leebem, kuid hõlmab restoranide, spordisaalide ja teatrite sulgemist. Meetmed jõustuvad esmaspäeval ning kestavad samuti novembri lõpuni. Ühtlasi ei tohi korraga koguneda rohkem kui kaks leibkonda kokku kümne inimesega.

"Me peame tegutsema ja tegema seda praegu, et vältida akuutset riiklikku tervishoiualast eriolukorda," sõnas Merkel. "Haigestumiste kurv tuleb taas madalaks saada, et jätkata uuesti kontaktsete jälitamist."

Öised liikumispiirangud kehtivad mitmes Euroopa riigis, sh Hispaanias ja Prantsusmaal.

"Oleme sügaval teises laines," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. "Ma arvan, et tänavused jõulud tulevad hoopis teistsugused kui varasematel aastatel."