Macron: Prantsusmaa parim partner Malis on Eesti

Macronilt küsiti, kas Euroopas ei valitsuse suhtluse puudumine Lääne- ja Ida-Euroopa riikide vahel Aafrikaga arendatava partnerluse üle.

Macroni sõnul on Euroopal Aafrikaga 27 lugu ja ta ei ütleks, et on lahkhelid ida ja lääne vahel. Sama suhet Aafrikaga ei ole Macroni sõnul ka Prantsusmaal ja Saksamaal. Suur osa Aafrikast on prantsuskeelne ja Prantsusmaal on eriline suhe just prantsuskeelse Aafrikaga, tema soov on arendada suhteid ka teiste Aafrika osadega.

„Ma arvan, et me peame Ida-Euroopa täielikult sellesse poliitikasse kaasama. Ja ma arvan, et kui me seda teeme, töötab see väga hästi. Ma näen, et meil on mitu Ida- ja Põhja-Euroopa maad koos meiega pardal aitamas Aafrika julgeolekuga. Meie parim partner Malis on Eesti, jah Eesti, sest nad võideti meie poole muuseas selle strateegilise autonoomia kontseptsiooniga, sest nad kardavad Venemaad, sest nad nägid, kuidas see on nende huvides – ja et me pakkusime, et nad meie meeskonnaga ühineksid, õpivad nad meid paremini tundma, teevad meiega koostööd kõigil operatsioonidel, mida me läbi viime, sealhulgas spetsiifilisematel, mida me nimetame Takuba Rakkerühmaks. Nii et me suudame nad kõik pardale võtta. Seega usun ma, et nende kahe Euroopa vahel ei ole erinevust,” ütles Macron.