Macron: Prantsusmaa ei hakka ajalugu ümber kirjutama ega skulptuure maha võtma

“Vabariik ei kustuta oma ajaloost ühtegi jälge ega nime, ei unusta ühtegi oma tegu ega tõmba maha ühtegi skulptuuri,” ütles Macron telepöördumises. “Selle asemel peame oma ajaloole üheskoos kainelt otsa vaatama, eriti selles osas, mis puudutab meie suhteid Aafrikaga.”

Macron märkis, et võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb edasi võidelda. Samuti rõhutas ta, et õiguskaitseorganitel on valitsuse kindel toetus. Politseitöötajates tekitas protesti siseminister Christophe Castaneri hiljutine lubadus saata rassismis kahtlustatud korravalvurid sundpuhkusele. Pärast kohtumist politsei ametiühingutega leevendas minister hoiakut ja teatas, et palja kahtluse põhjal kedagi töölt koju ei saadeta.