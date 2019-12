Macron palus streikijatel inimeste jõule mitte rikkuda

Reisil Elevandiluurannikul soovitas Macron streikijatel "järgida vaherahu, austades perekondi ja pereelu", vahendab uudistekanal BBC.

Kahenädalane streik kavandatud pensionireformi üle on põhjustanud laialdasi häireid kõikjal Prantsusmaal.

Rongioperaator SNCF ütles, et teenused on jõulude ajal "tõsiselt häiritud".

Laupäeval sõitisid pooled tavapärastest TGV-rongidest, teatas ettevõte, ja pooled Pariisi metrooliinid.

Tühistatud on ka sadu lende.

Rääkides Abdijanis Côte d'Ivoire'i presidendi Alassane Ouattaraga, ütles Macron, et streikijad peaksid võtma omaks "vastutuse vaimu".

"Streigi korraldamine on õigustatud ja põhiseadusega kaitstud, kuid usun, et rahva elus on hetki, kui on hea ka vaherahu kutsuda, et austada perekondi ja perede elu," sõnas ta.

President Macron soovib asendada Prantsusmaa 42 eraldi pensionirežiimi universaalse punktipõhise pensionisüsteemiga.

Kuid töötajate sõnul võivad reformid tähendada, et nad lähevad hiljem pensionile või saavad vähem väljamakseid.

Macroni süsteem tasustas töötajaid iga töötatud päeva eest, andes punkte, mis kantakse hiljem tulevastesse pensionihüvitistesse.

Ametlikku pensioniiga on tõstetud viimase kümnendi jooksul 60-lt 62-le, kuid see on endiselt üks madalamaid jõukate riikide seas. Näiteks Suurbritannias on riiklik pensioniiga 66 aastat.

Prantsuse reformidega kaotataks kõige magusamad pensionid paljudel ametikohtadel ning ametiühingud kardavad, et uus süsteem tähendab, et mõned töötajad peavad väiksema pensioni nimel kauem töötama.