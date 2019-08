Macron nimetas Amazonase põlenguid rahvusvaheliseks kriisiks, Brasiilia president Bolsonaro süüdistas teda kolonialistlikus mõtteviisis

Sel nädalavahetusel G7 tippkohtumist võõrustav Macron hoiatas, et Amazonase vihmametsade tervis tekitab rahvusvaheliselt muret, vahendab BBC News.

„Meie maja põleb. Sõna otseses mõttes. Amazonase vihmamets – kopsud, mida toodavad 20% meie planeedi hapnikust – põleb,” kirjutas Macron Twitteris. „G7 tippkohtumisel osalejad, arutame seda hädaolukorda kahe päeva pärast esmajärjekorras!"

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Bolsonaro vastas, süüdistades Macroni Brasiilia siseasja kasutamises isikliku poliitilise kasu saamiseks.

Bolsonaro ütles, et on avatud dialoogile tulekahjude kohta, kui see põhineb objektiivsetel andmetel ja vastastikusel lugupidamisel, aga mõistis hukka üleskutse arutada seda teemat G7 tippkohtumisel.

„Prantsusmaa presidendi ettepanek, et Amazonase küsimusi peaks arutama G7-l ilma regiooni riikide osavõtuta meenutab kohatut kolonialistlikku mõtteviisi, mis ei kuulu 21. sajandisse,” kirjutas Bolsonaro sotsiaalmeedias.

Bolsonaro on öelnud, et Brasiilial ei ole varustust tulekahjudega võitlemiseks. „Amazonas on suurem kui Euroopa, kuidas te võitlete kuritegelike tulekahjudega sellisel maa-alal?” küsis Bolsonaro eile ajakirjanikelt. „Meil ei ole selleks ressursse.”

Kui Bolsonarolt küsiti, kes põlengute eest vastutab, vastas ta: „Indiaanlased, kas te tahate, et ma süüdistaksid indiaanlasi? Kas te tahate, et ma süüdistaksin marslasi?... Kõik on kahtlusalused, aga suurimad kahtlusalused on valitsusvälised organisatsioonid.”