Macron: Lukašenka peab ametist lahkuma

"On ilmselge, et ta peab lahkuma," ütles Macron ajalehele Journal du Dimanche, kommenteerides Euroopa Liidu paari päeva tagust otsust mitte tunnustada Lukašenkat Valgevene legitiimse riigipeana, vahendab Al Jazeera.

Prantsuse riigipea sõnul on Valgevenes toimuva näol tegemist võimukriisiga, kus "autoritaarne võim ei suuda aktsepteerida demokraatia loogikat ning kasutab oma eksistentsi tagamiseks jõudu".

Macroni avaldus tuli vahetult pärast seda, kui Valgevene välisminister Vladimir Makei süüdistas lääneriike katses külvata endises Nõukogude Liidu vabariigis kaost ja anarhiat.

"Me näeme katseid destabiliseerida olukorda riigis," ütles Makei videoavalduses ÜRO Peaassambleele. "Tänane sekkumine meie siseasjadesse, sanktsioonid ja muud Valgevene suhtes kehtivad piirangud toovad vastupidise efekti ja on kahjulikud kõigile."

Juba pea kaks kuud on kümned tuhanded valgevenelased avaldanud meelt kauaaegse riigipea Lukašenka vastu, leides, et tema võit 9. augusti valimistel oli tingitud ulatuslikust võltsimisest. Opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, kes pages valimiste järel võimude survel Leetu, on kuulutanud end valimiste võitjaks ning avaldanud valmisolekut juhtida üleminekuvalitsust.

Valgevene riigipea on aga andnud korralduse meeleavaldused maha suruda ja vaigistada. Viimastel nädalatel on kinni peetud üle 12 000 inimese, mis on pälvinud hukkamõistu Läänest, ent kiiduavaldusi Moskvast, märgib Al Jazeera.

Viimati tõi rahvamassid tänavatele Lukašenka otsus lasta ennast salajasel tseremoonial uueks ametiajaks presidendiks vannutada.

Macron ütles pühapäeval avaldatud intervjuus, et talle on avaldanud muljet "protestijate vaprus". "Nad on teadlikud ohtudest, millega nad igal nädalavahetusel meelt avaldades silmitsi seisavad ja ikkagi nad jätkavad liikumisega, et äratada ellu demokraatia selles riigis, mis on sellest nõnda kaua ilma jäetud," ütles Macron.

"Iseäranis naised, kes marsivad igal laupäeval, väärivad meie lugupidamist," lisas ta.