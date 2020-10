Macron lubas mõrvatud õpetaja mälestusteenistusel, et Prantsusmaa ei loobu karikatuuridest

Paty tapja, 18-aastase tšetšeeni Abdullah Anzorovi lasi politsei maha, vahendab BBC News.

Rääkides eile televisioonis üle kantud mälestusteenistusel ütles Macron, et Prantsusmaa ei loobu oma karikatuuridest.

Mälestusteenistusel osalesid Paty perekond ja umbes 400 külalist.

Kirst toodi tseremooniale auvahtkonna õlgadel ja ansambli U2 laulu „One” saatel. Kirstule oli asetatud Patyle postuumselt antud auleegioni orden.

Macron ütles, et Paty püüdis õpetada oma õpilastele, kuidas saada kodanikeks.

„Ta tapeti just selle pärast, et ta kehastas vabariiki,” ütles Macron. „Ta tapeti, sest islamistid tahavad meie tulevikku. Nad teavad, vaiksete kangelastega nagu tema ei saa nad seda kunagi.”

Patyd oli ähvardatud alates prohvet Muhamedi karikatuuride näitamisest tunnis 6. oktoobril.

Ajaloo- ja geograafiaõpetaja soovitas moslemitest õpilastel klassist väljuda, kui nad arvavad, et see võib neid solvata.

Prohvet Muhamedi kujutamine on moslemite jaoks tõsine kuritegu, sest islamitraditsioonis on Muhamedi või Allahi kujutamine rangelt keelatud.

Prokuratuur teatas eile, et Anzorov maksis kahele teismelisele kooliõpilasele 300 eurot, et nad Paty talle kätte näitaksid. Anzorov ütles õpilastele, et tahab õpetajat filmida ja panna ta prohveti karikatuuri eest vabandama, teatas terrorismivastane prokurör Jean-François Ricard pressikonverentsil.

Õpilased vanuses 14 ja 15 aastat kirjeldasid väidetavat 47-aastast Patyd Anzorovile ja jäid koos temaga enam kui kaheks tunniks kooli juurde, kuni õpetaja välja ilmus, rääkis Ricard.

Ricard ütles ka, et on otsene põhjuslik seos mõrva ja Paty vastu korraldatud vaenukampaania vahel. Kampaania algatas väidetavalt Paty ühe õpilase isa, 48-aastane Brahim C., keda süüdistatakse õpetaja kohta fatvaa väljaandmises. Eile kinnitas Ricard, et Brahim C. vahetas enne rünnakut Anzoroviga sõnumeid.

Ricard’i sõnul põhinesid Brahim C. viha ja avaldused sotsiaalmeedias „ebatäpsetel faktidel”, sest tema tütar ei olnud üldse osalenud tundides, kus karikatuure näidati.