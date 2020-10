Macron kutsus pärast tšetšeeni toime pandud mõrva Venemaad terrorismivastast võitlust tugevdama

18-aastane tšetšeen Abdullah Anzorov lõikas 47-aastasel Samuel Patyl pea maha prohvet Muhamedi karikatuuride näitamise pärast õpilastele, vahendab BBC News.

Politsei lasi Anzorovi Paty kooli lähedal Pariisi loodepoolses eeslinnas Conflans-Sainte-Honorine’is pärast rünnakut maha.

Homme õhtul osaleb president Macron Sorbonne’i ülikoolis Paty ametlikul mälestusüritusel, kus autasustab teda postuumselt Prantsusmaa kõrgeima autasu, auleegioni ordeniga.

Prantsusmaa presidendiadministratsiooni teatel ütles Macron, et tahab „tugevdada Prantsuse-Vene koostööd võitluses terrorismi ja ebaseadusliku sisserände vastu”.

Kreml tegi lühikese avalduse, mille järgi ütles Putin, et mõlemad pooled „kinnitasid vastastikust huvi ühiste jõupinguste intensiivistamiseks võitluses terrorismi ja ekstremistliku ideoloogia propageerimise vastu”.

Anzorov sündis Moskvas, aga elas alates 2008. aastast Prantsusmaal. Tema pere on pärit Tšetšeeniast. Prantsusmaale saabusid nad sealse meedia teatel pagulastena.

Anzorovi vanaisa ja 17-aastane vend kuulati pärast rünnakut üle, aga on nüüdseks vabastatud.

Venemaa on oma seost ründajaga pisendanud.

„Sellel kuriteol ei ole Venemaaga mingit seost, sest see isik oli elanud viimased 12 aastat Prantsusmaal,” ütles Venemaa Pariisi saatkonna esindaja Sergei Parinov laupäeval TASS-ile.

Prantsuse meedia teatas, et õpetaja Paty vastu internetikampaania alustamises süüdistatav õpilase isa saatis enne rünnakut Anzorovile sõnumeid.

Seda isa, kelle nime ei ole avalikustatud, süüdistatakse koos islamiäärmuslasest jutlustajaga Paty karistamise nõudmises niinimatatud fatvaaga.

Prantsusmaa siseministri Gérald Darmanini sõnul on need kaks meest vahi all.

Politsei on pärast rünnakut läbi otsinud 40 elukohta. 16 inimest peeti kinni, kellest kuus hiljem vabastati.

Macron teatas eile, et otsese seotuse tõttu mõrvaga keelustatakse Palestiina rühmituse Hamas asutaja järgi nimetatud islamistlik organisatsioon Šeik Yassini Kollektiiv.

Prantsusmaa valitsus on andnud käsu ka Pantini mošee sulgemiseks videote jagamise eest Facebookis, milles kutsuti tegevusele Paty vastu ja jagati tema kooli aadressi. Umbes 1500 liikmega Pantini mošee asub Pariisist vahetult põhjas ja see suletakse homsest kuueks kuuks. Mošee väljendas videote üle kahetsust ja mõistis õpetaja mõrva hukka.