Macron hakkab G7 eest Iraaniga tuumakõnelusi pidama

Teheran on reageerinud rea sammudega, sealhulgas taganenud mõnedest oma lubadustest piirata oma tuumaenergiaalast tegevust. Juba G7 tippkohtumise eel ütles Macron, et tuumalepe on kokkukukkumise äärel ja ta soovib, et tippkohtumine annaks selgema strateegia, kuidas vältida olukorra edasist eskaleerumist.

President Macron kohtus reedel Iraani välisministri Mohammad Javad Zarifiga, et arutada ettepanekuid, mis võiksid kriisi leevendada, sh ideed mõnede sanktsioonide vähendamisest või majandusliku kompensatsiooni mehhanismi loomisest.

Ta pidi arutama neid ideid Trumpiga G7 kohtumisel, kuhu kuuluvad ka Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Jaapan ja EL. USA ei ole teatanud, et see leevendaks sanktsioone, ja ei ole ka selge, millisele hüvitusmehhanismile Macron viitas.

Macron ütles, et vastutasuks võimalike järeleandmiste eest eeldab ta, et Iraan järgib tuumalepet täielikult ja Iraan alustab uusi läbirääkimisi, mis hõlmavad selle ballistiliste rakettide programmi ja piirkondlikke tegevusi.

Prantsuse ametnikud on keeldunud arutamast Iraani või Ameerika Ühendriikidega peetavate kõneluste üksikasju.