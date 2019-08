Macron: G7 riigijuhid on lähedal kokkuleppele Amasoonia metsapõlengutega võitlemise abiplaani kohta

„Meie meeskonnad võtavad ühendust kõigi Amazonase riikidega, et me saaksime lõplikult paika panna mõned väga konkreetsed kohustused, mis hõlmavad tehnilisi ressursse ja rahastamist,” ütles Macron.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et tema riik eraldab Amazonase vihmametsa kaitseks 10 miljonit naela.

Reedel andis Brasiilia president Bolsonaro rahvusvahelise surve tagajärjel korralduse saata sõjavägi appi metsapõlengutega võitlema.

Brasiilia kaitseministeerium on öelnud, et valmis on 44 000 sõjaväelast. Eile teatasid ametnikud, et sõjaväe sekkumiseks on luba antud seitsmes osariigis.

Tuld kustutama on kaasatud ka sõjalennukid.

Bolsonaro teatas eile Twitteris, et sai abipakkumise ka Iisraeli peaministrilt Benjamin Netanyahult.

Bolsonaro on olnud varem välisriikide reageeringute suhtes kriitiline ja on süüdistanud neid Brasiilia siseasjadesse sekkumises.

Reedel ütles Bolsonaro, et metsatulekahjud on olemas kogu maailmas ja need ei saa olla ettekääne võimalikeks rahvusvahelisteks sanktsioonideks.

Laupäeval ütles Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk, et on raske ette kujutada, et Euroopa Liit allkirjastaks ammu oodatud kokkuleppe mõningaid Lõuna-Ameerika riike, sealhulgas Brasiilia, ühendava MERCOSUR-iga.

Euroopa Liidu eesistujariigi Soome rahandusminister Mika Lintilä läks eelmisel nädalal isegi nii kaugele, et kutsus Euroopa Liitu keelama kogu Brasiilia loomalihaimpordi.