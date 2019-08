Macron: Euroopa suhted Venemaaga tuleb ümber mõelda

Macron ei öelnud, kas ta tahab kaotada Venemaale Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina konflikti sekkumise eest kehtestatud sanktsioonid, aga märkis, et uued sanktsioonid „ei ole meie huvides”. Macroni sõnul on aeg „meie suhted Venemaaga ümber mõelda”. Mida see tähendab, ta ei täpsustanud, vahendab Associated Press.

Macron hoiatas oma kõnes, et Venemaa kaugemale eemale tõrjumine oleks „sügav strateegiline viga”. Macron ütles, et Euroopa nõrkused ja vead on aidanud Venemaal tugevdada oma liitu Hiinaga ja taastada oma mõju Süürias, Liibüas ja mitmel pool Aafrikas.

Macron ja Venemaa president Vladimir Putin kohtusid eelmisel nädalal ja lubasid anda uue tõuke rahuläbirääkimistele Ukrainas. Muudes küsimustes jäid nad aga erimeelsustele.