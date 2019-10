Macron: EL otsustab nädala lõpul, kas Brexiti-kokkulepe on võimalik

Macroni sõnul peavad läbirääkimised on nüüd kiiresti edenema, et oleks võimalik näha, kas kokkulepe austab Euroopa Liidu põhimõtteid, vahendab BBC News.

Johnson teatas, et Euroopa Liitu ei tohiks meelitada arvama, nagu oleks Brexiti edasilükkamine 31. oktoobrilt edasi võimalik.

Johnson ütles telefoni teel Macronile, et usub, et kokkulepe on saavutatav, aga Euroopa Liit peab vastama Suurbritannia tehtud kompromissidele.

Prantsusmaa valitsuse ametniku sõnul ütles Macron Johnsonile, et läbirääkimised Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’ meeskonnaga peavad jätkuma kiiresti, et anda nädala lõpul hinnang, kas Euroopa Liidu põhimõtteid austav kokkulepe on võimalik.

Täna peab Johnsoni Euroopa asjade nõunik David Frost arutelusid Euroopa Komisjoniga ja Brexiti-minister Stephen Barclay külastab Euroopa Liidu pealinnu.