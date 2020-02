Maailma terviseorganisatsioon: koroonaviiruse levikut on võimalik peatada

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles täna, et tänu Hiina tugevatele meetmetele viiruse epitsentris on võimalik nakkuse levik peatada. "Ärme maga seda võimalust maha," ütles ta.

Ghebreyesus kutsus üles ülemaailmsele solidaarsusele, et viirusega võidelda ja süüdistas rikkamaid riike selles, et nad ei jaga piisavalt kiiresti infot uute nakatumise juhtumite kohta.

"Väljaspool Hiinat on teatatud 176 nakatumise juhtumist, millest vaid 38 protsendi kohta on WHO täielikud juhtumianalüüsid saanud. Mõned rikkad riigid on oluliselt mahajäänud selle elutähtsa info jagamisel WHO-ga," tõdes Ghebreyesus.