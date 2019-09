Maailma Terviseorganisatsioon ja Euroopa Komisjon ühendavad jõud, et vaktsineerimist edendada

"On lubamatu, et maailma arenenud riikides surevad lapsed ikka veel haigustesse, mis oleks tulnud juba ammu välja juurida. Veel halvem on see, et meil on lahendus olemas, aga seda ei kasutata täiel määral. Vaktsineerimisega juba hoitakse ära 2–3 miljonit surmajuhtumit aastas ja kui vaktsineerituse tase maailmas tõuseks, võiks see ära hoida veel 1,5 miljoni inimese surma. Tänane tippkohtumine annab võimaluse selle probleemiga tegeleda," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

"Komisjon jätkab koostööd ELi liikmesriikidega nende jõupingutustes ja meie partneritega, kes täna siin on. Tegemist on üleilmse probleemiga, mille peame lahendama üheskoos ja kohe," lisas ta.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nentis, et pärast aastatepikkuseid edusamme on käes kriitiline pöördepunkt.

"Leetrid on jälle levima hakanud ning üks laps kümnest jääb endiselt ilma olulistest vaktsiinidest. Me saame olukorda parandada ja peame seda tegema. Selleks tuleb tagada, et kõik saaksid vajalikke vaktsiine ning et valitsused ja partnerid investeeriksid immuniseerimisse kui kõigi õigusesse ja sotsiaalsesse hüvesse. Nüüd on aeg suurendada toetust vaktsineerimisele kui kõigi tervishoiu olulisele osale," sõnas Ghebreyesus.