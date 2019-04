Maailma rikkaim mees Jeff Bezos sõlmis 35 miljardi dollari suuruse lahutuskokkuleppe

Proua säilitab neli protsenti mehe 25 aastat tagasi asutatud internetimüügihiiu Amazon osalusest, vahendab BBC News.

Naine loobus oma huvidest ajalehes Washington Post ja Bezose kosmosereiside ettevõttes Blue Origin.

Kokkuleppe kõrval näib tühisena varasem rekord 3,8 miljardit dollarit, mille püstitasid kunstikaupmees Alec Wildenstein ja tema naine Jocelyn.

MacKenzie Bezos tegi kokkuleppe teatavaks Twitteris ja see oli tema seni esimene ja ainus säuts pärast Twitteris konto loomist sel kuul. Bezos ütles, et on tänulik, et on lõpule viinud abielulahutuse Jeffiga teineteist toetades.

Enne kokkulepet oli Jeff Bezosel Amazonis 16,3-protsendine osalus. Ta säilitab 75 protsenti sellest osalusest, aga MacKenzie Bezos on andis talle üle kõik oma hääleõigused.

Paar, kellel on neli last, oli koos juba enne seda, kui Bezos Amazoni 1994. aastal asutas, ning ettevõte on tekitanud ajakirja Forbes andmetel Bezosele ja tema perele 131 miljardi dollari suuruse varanduse.

Bezos on ka edukas romaanikirjanik, kes on kirjutanud kaks raamatut „The Testing of Luther Albright” ja „Traps”.

Teadete kohaselt on Bezosel suhe Fox TV endise saatejuhi Lauren Sáncheziga.