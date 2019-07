Maailma põhjapoolseimas asulas tõi kuumalaine kaasa rekordilise 21-kraadise soojuse

„See on üsna fenomenaalne statistilise näitajana, see on vaid üks näide sadade ja sadade muude andmete hulgas, mida on tekitanud ülemaailmne soojenemine,” ütles Kanada keskkonnaministeeriumi meteoroloog Armel Castellan AFP-le.

Temperatuur mõõdeti pühapäeval Alertis, alalises sõjaväebaasis 82. laiuskraadil, kus võetakse vahelt Venemaa kommunikatsioone ja kus on ilmajaam olnud alates 1950. aastast.

Alertis märgiti pühapäeval rekordiks 69,8 kraadi Fahrenheiti järgi. Järgmisel päeval oli sooja 68 kraadi.

„See on absoluutne rekord, me pole seda varem kunagi näinud,” ütles Castellan.

Castellani sõnul on sellised temperatuurid nii kaugel põhjas „täiesti vapustavad”. Temperatuur on seal olnud tavapärasest palju kõrgem poolteist nädalat.

Eelmine rekord, 68 kraadi Fahrenheiti järgi (20 kraadi Celsiuse järgi), oli pärit 1956. aasta 8. juulist. Pärast 2012. aastat on olnud mitmeid päevi, kui temperatuur on tõusnud Põhja-Jäämere ääres 66,2 ºF-ni (19 ºC) või 68 ºF-ni (20 ºC).

Keskmine päevane temperatuur Alertis on juulis 38 ºF (3 ºC) ja keskmine maksimum 43 ºF (6 ºC).

Kanada keskkonna ja kliimamuutusega tegeleva valitsusasutuse klimatoloogi David Phillipsi sõnul ei ole liialdus öelda, et tegemist on Arktika kuumalainega.

Kuumalaine põhjus on erakordne kõrgrõhkkond Gröönimaa kohal, mis toob Põhja-Jäämerele lõunatuule.