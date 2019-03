Maailma õnnelikem maa on teist aastat järjest Soome, Eesti on 55.

1. Soome (1.)

2. Taani (3.)

3. Norra (2.)

4. Island (4.)

5. Holland (6.)

6. Šveits (5.)

7. Rootsi (9.)

8. Uus-Meremaa (8.)

9. Kanada (7.)

10. Austria (12.)

Nimekirja kümme viimast on:

147. Haiti (148.)

148. Botswana (146.)

149. Süüria (150.)

150. Malawi (147.)

151. Jeemen (152.)

152. Rwanda (151.)

153. Tansaania (153.)

154. Afganistan (145.)

155. Kesk-Aafrika Vabariik (155.)

156. Lõuna-Sudaan (154.)

Eesti on teinud mullusega võrreldes küll tõusu 63. kohalt 55.-ks, aga jääb naabritele alla. Põhja- ja läänenaabritest pole mõtet rääkidagi, aga meist õnnelikumad on ka Leedu (42.) ja Läti (53.). Venemaa on 68.

Riigid pannakse paremusjärjestusse küsitluse World Poll tulemuste järgi. Tulemustes rõhutatakse selliseid teemasid nagu sisemajanduse kogutoodang, vabadus ja sotsiaalkindlustus.

Eriti rõhutatakse niinimetatud redeliküsimust. Vastaja hindab selles oma elukvaliteeti redelimudeli järgi: madalaim pulk (0) vastab halvimale võimalikule elule, kõrgeim (10) parimale võimalikule elule. Küsitakse, millisel pulgal arvab inimene end parajasti olevat.

Cantril’s Ladderi meetod on saanud kriitikat, sest arvatakse, et see soosib Põhjamaid.