"Ma ei saa hingata." Kaelaluku kasutamisega kinnipeetava surma põhjustanud politseinik vabastati ametist

Daniel Pantaleo tagandati Eric Garneri surma tõttu, kelle elu viimastest sõnadest "Ma ei saa hingata" sai politsei jõhkruse vastaste meeleavalduste sümbol, vahendab uudistekanal BBC.

Osariigi vandekohus loobus kriminaalsüüdistuse esitamisest ja selle asemel alustati kodanikuõiguste vastase süüteo uurimist.

Föderaalprokurörid ütlesid eelmisel kuul, et nemad süüdistust ei esita.

New Yorgi politseiülem James O'Neill kuulutas esmaspäeval aga välja otsuse tagandamisest, mis põhines politsei distsiplinaarkohtuniku soovitusel. Pantaleo tööleping peatati kuni voliniku lõppotsuse selgumiseni.

Tagandamisotsust kommenteerides ütles O'Neill, et Garneri surma kohta olevast mobiiltelefonivideost on selgelt näha, et ametnik kasutas kaelalukku ehk võtet, mis on New Yorgi politsei (NYPD) kinnipidamiseeskirjade kohaselt keelatud.

"On selge, et Daniel Pantaleo ei saa enam olla New Yorgi politseiametnik," ütles O'Neill.

"Kui ma oleksin olnud ohvitser Pantaleo olukorras, oleksin võinud sarnaseid vigu teha," tõdes ta. "Oma otsuseid ei saa me aga tagasi võtta, eriti, kui need põhjustavad teise inimese surma".