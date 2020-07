Lukašenka: Vitsebski oblasti kuberner paranes koroonaviirusest vikati abil

„Ma küsisin Nikolailt, kuidas ta sellest jagu sai. Tema räägib: võtsin vikati, läksin niitma. Igal hommikul tegelesin selle füüsilise koormusega ja taastusin väga kiiresti,” rääkis Lukašenka eile, vahendab Interfax.

Lukašenka märkis, et nii sai ta tõestuse oma varasemale teooriale, et traktor ravib terveks kõik.

„See on see, millest ma rääkisin päris alguses, kui naljatasin, et traktor ravib terveks kõik. Mitte mingil juhul ei oleks tohtinud peatada külvikampaaniat või oleksime nüüd nälginud, midagi poleks olnud koristada. Seda enam, et aasta on hea,” rõhutas Lukašenka.

Lukašenka rõhutas ka vajadust viibida koroonaviiruse leviku tingimustes värskes õhus. „Ja teiseks, tingimata tuleb töötada värskes õhus. Mitte mingil juhul ei tohi lukustada inimesi nendesse ühetoalistesse, kahetoalistesse korteritesse,” lausus Lukašenka.

