Lukašenka vihjas värsketele repressioonidele, toonitades, et ei plaani vabatahtlikult võimust loobuda

Lukašenka kirjeldas opositsiooni välja käidud plaani moodustada „koordinatsiooninõukogu”, mis tagaks võimu korrapärase üleandmise, kui viimaste „katset riigis võim haarata”.

Opositsiooniliidri Svetlana Tihhanovskaja nõunikud teatasid plaanidest teisipäeval, öeldes, et nad moodustavad 70-liikmelise nõukogu, kuhu kuuluvad erakondade esindajad ja silmapaistvad kultuuritegelased, sealhulgas Nobeli preemia laureaat Svetlana Alexievitš. Tihhanovskaja on öelnud, et on valmis teenima “rahva juhina” kuni uute valimiste korraldamiseni.

"Ma tahan hoiatada selle nõukoguga liitunuid, et me võtame vastuseks sobivad meetmed," ütles Lukašenka valitsuse julgeolekunõukogu kohtumisel. "Teeme seda täielikult põhiseaduse ja seaduse piires, kuid meil on selliseid meetmeid piisavalt, et mõni kuum pea maha jahutada." Ta ütles ka, et pani Valgevene armee täielikku lahinguvalmidusse riigi läänepiiril.

Lukašenka haare võimu üle tundus viimastel päevadel üha ebakindlam, kui protestide laine kulmineerus pühapäeval Valgevene viimase aja suurima valitsusvastase meeleavaldusega. Laialdased streigid tehastes üle kogu riigi on Lukašenka probleeme veelgi süvendanud, pannes ta silmitsi seisma suurima kriisiga oma 26-aastase valitsusaja jooksul.

Teisipäeval ilmnes aga ka märke, et streikivate töötajate järjekindlus võib juhtivametnike ähvarduste taustal nõrgeneda ning Lukašenka kihutuskõne julgeolekunõukogu ees näis viitavat tema soovile tugevdada oma toetust julgeolekuteenistuste ja armee ridades.

Ühe sammuna tunnustas Lukašenka teisipäeval pärast valimisjärgsete meeleavalduste vägivaldseid mahasurumiskatseid enam kui 300 julgeolekujõudude liiget ja ametnikku aumedaliga, kiites neid laitmatu teenistuse eest.

Augusti algul toimunud valimistele järgnenud vägivald on kaasa toonud ka sanktsioonidega ähvardamise ja surve Lukašenkale Euroopa Liidult, mis kutsub teda alustama läbirääkimisi opositsiooniga, samas kui hätta sattunud Valgevene valitseja on kutsunud Venemaa presidenti Vladimir Putinit üles tema toetuseks sekkuma.