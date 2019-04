Lukašenka: Venemaal on juba nii ülbeks mindud, et hakatakse meil käsi väänama

„Kui sain küsimuste loetelu, pani mind miski imestama: viimasel ajal (võib-olla massiteabevahendid valetavad, võib-olla kannavad spetsialistid mulle ette väänatud informatsiooni), aga iga päev kuulen ja loen ma informatsiooni, et meie peamine kaubanduspartner (nad armastavad ennast partneriteks nimetada) kehtestab üha rohkem ja rohkem sanktsioone Valgevene vastu,” lausus Lukašenka. „Ise on sanktsioonide all ja mõistavad seda hukka ja selles ma neid absoluutselt toetan. Aga samal ajal sõdivad samasuguse relvaga oma kõige lähemate liitlaste vastu.”

„Kord suleti üks ettevõte, kord teine. Pärast kord ei meeldinud porgand, kord salat, kord jälle kurgid. Kord on neil kahtlus, et me saadame midagi, mis ei ole siit pärit. Ja iga päev toimub meie ettevõtete sulgemine. Meie jaoks suletakse turg,” rääkis Lukašenka.

Lukašenka tõi näite, kuidas käitus Valgevene aasta või poolteist tagasi, kui Valgevenes olid naftatorud avariilises seisundis. „Meil oli vaja mõneks päevaks need naftajuhtmed remondiks sulgeda. Aga meie ei teinud nii. Me mõistsime, et see tekitab Vene Föderatsioonile kahju. Ja siis ma andsin käsu töötada avariikorras, aga mitte sulgeda neid teid, mida mööda transporditakse Vene Föderatsiooni peamist eksporttoodet – naftat,” ütles Lukašenka.

Seepeale pöördus Lukašenka aseapeaminister Igar Ljašenka poole ja ütles: „Kui on vaja läbi Valgevene kulgevad naftajuhtmed ja naftatoodete juhtmed remonti panna, pange ja remontige. Sest sellele heale, mida me teeme Vene Föderatsiooni jaoks, vastab tema meile pidevalt halvaga. Seal on juba nii ülbeks mindud, et hakatakse meil käsi väänama.”