Lukašenka: Vene-Valgevene liidulepingut ei lõhuta, aga jutt ei käi ühe teise koosseisu minemisest

„Me leppisime president Putiniga kokku, et me ei lõhu kokkulepet. Sest kui me kokkuleppe katki teeme, lõhume me üldse kõik, mis selle aja jooksul on loodud,” ütles Lukašenka täna Minskis kohtumisel liitriigi riigisekretäri Grigori Rapotaga, vahendab RIA Novosti.

Lukašenka rõhutas, et liitriigi kokkulepe ei ole praegu täielikult realiseeritud, aga see on täna aktuaalne. „Seetõttu otsustasid presidendid, et kokkulepet ei tohi puutuda, vaid on vaja lihtsalt töötada välja dokumendid, materjalid, tegevusprogrammid Valgevene ja Venemaa edasiseks integreerimiseks liidulepingu raames,” ütles Lukašenka.

Lukašenka märkis, et jutt ei käi ühe riigi teise koosseisu minemisest. „Me vastasime, et seda ei ole täna üldse vaja teha, isegi rääkida... Ei ole sellist vajadust. Me otsustasime, et peame minema samm-sammult... Et realiseerida liidulepingu sätted,” ütles Lukašenka.