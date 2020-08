Lukašenka: Vene palgasõdurid saadeti spetsiaalselt Valgevenesse käsuga „oodata”, Minskis kavandatakse tapatalguid

„Need inimesed on andnud ütlusi, et nad saadeti spetsiaalselt Valgevenesse. Käsk oli oodata,” ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

„Täna saabus informatsioon veel ühe salga kohta, mis paigutati lõunasse,” tsiteeris Lukašenkat riiklik uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka rõhutas, et venemaalaste lennukipiletid Istanbuli olid legend: „Ärge kuulake seda valet. Seda valet pole kellelegi tarvis. Meil on oma riik, riigil on seadused. Kes siis veel kui mitte meie oma vennad venemaalased ja juhtkond ei teaks neid seadusi. Teavad.”

„Me suhtume nendesse poistesse inimlikult. Ja me saime sellest teatud efekti – nad rääkisid kõik ära,” kuulutas Lukašenka.

Seoses sellega kutsus Lukašenka Venemaad „seda valet lõpetama”.

„Me oleme ju juba häbisse sattunud. Kõigepealt Istanbul, siis Venezuela, eile helistati juba, et ei, mitte Venezuela. Me teame,” rõhutas Lukašenka.

„Meie, ukrainlased, venemaalased, poolakad, juudid oleme alati maailmas elanud. Ärge visake siia tuumarelva. Ärge pange olukorda plahvatama, see hakkab lõõmama nii, et kuni Vladivostokini hakkab raske,” lausus Lukašenka.

Veel ütles Lukašenka, et olukorra destabiliseerimise kallal Valgevenes töötab päeval ja öösel terve armee internetitrolle ja informatsioonilisi provokaatoreid. Lukašenka sõnul on juba astutud rida väga tõsiseid samme sellele ohule vastuseismiseks.

Lukašenka sõnul harjutatakse Valgevenes „värviliste revolutsioonide” uusi tehnoloogiaid, aga need ei lähe läbi.

„Meie, tugeva, monoliitse ühiskonna peal otsustati harjutada neid „värvilisi revolutsioone”, võttes arvesse uusi informatsioonitehnoloogiaid. Ei lähe läbi!” ütles Lukašenka. „Terve armee internetitrolle, provokaatoreid töötab päeval ja öösel, et olukorda riigis destabiliseerida.”

„Meie ülesanne number üks on valmistada ette oma esmaklassiliste spetsialistide armee, kes on võimelised küberohtudele ja kõige peenematele tehnoloogiatele vastu seisma. Ja seda me teeme,” rõhutas Lukašenka.

Lukašenka kinnitas, et Minski kesklinnas tahetakse korraldada tapatalguid. „Seni „kuuma” sõda ei ole, ei tulistata, veel ei ole päästikut vajutatud. Aga katse korraldada tapatalguid Minski kesklinnas on juba selgelt näha. Valgevene vastu on paisatud miljardilised ressursid,” teatas Lukašenka.