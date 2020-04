Lukašenka: Valgevenes pole keegi surnud ega sure koroonaviiruse tõttu

„Inimesed kardavad. Seetõttu tahan ma öelda neile järgmist: meie maal ei ole ükski inimene koroonaviiruse pärast surnud. Mitte ükski! Nad on surnud neil olnud krooniliste haiguste buketi tõttu,“ lausus Lukašenka, vahendab Interfax.

Lukašenka teatas, et surma põhjused on südame- ja veresoonkonna puudulikkus, hingamisteede ja kopsupuudulikkus, suhkrudiabeet ja diagnoosid, mida „on võimatu isegi lugeda“.

Lukašenka sõnul on koroonaviirus „see atmosfäär, milles nende kroonilised haigused arenevad“.

„Mitte keegi meie maal ei sure koroonaviiruse tõttu. Ma teatan sellest avalikult. See on minu kindel veendumus, lähtudes mitte ainult möödunud aastate analüüsist. Meil on juba selle aasta kogemus. Ja lähtudes meie, Hiina, Ameerika, Euroopa kogemusest näeme me, kuidas töötada. Me oleme juba leidnud ravimite kombinatsiooni inimeste päästmiseks. Seetõttu ei hakka me iga inimese eest mitte võitlema, vaid lahingut pidama. Ja kui see inimene pole käsi rüppe lasknud, saab ta kindlasti terveks,“ lubas Lukašenka.

Valgevene tervishoiuministeeriumi andmetel oli tänase seisuga riigis Covid-19-sse surnud 29 inimest. Nakatunuid on 2919.

