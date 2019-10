Lukašenka: Valgevenel tuleb USA tankidele Leedus vastata, aga relvi täristama ei tohi hakata

„Mitte kunagi ole nii demonstratiivselt meie piiride lähedale ookeani tagant vägesid paigutatud. Sellist asja ei ole kunagi olnud. Minu arvates on see Leedus isegi esimene kord. See on pretsedent,” teatas Lukašenka, kes kuulas täna ettekannet sõjalis-poliitilise olukorra, riskide, väljakutsete ja ohtude kohta Valgevenele ning ettepanekuid reageerimiseks, vahendab Interfax.

Lukašenka teatas, et kuigi Minskil tuleb USA tankide paigutamisele riigi piiride äärde vastata, ei tohiks valgevenelased seejuures relvi täristama hakata. „Me oleme rahuarmastav riik, me ei taha sõdida,” ütles Lukašenka.

Lukašenka teatas veel, et 30 tanki ja 30 soomusmasinat, mis USA Leetu paigutab, on Valgevene armee vastu naeruväärne. „Me oleme ju, nagu ma tihti räägin, viinud läbi oma armee neli moderniseerimist ja oleme suurepäraselt aru saanud, millised rusikad meie piiride äärde luuakse ja milliste vastastega me, jumal hoia selle eest, võime kokku puutuda. Me oleme selleks valmistunud,” rõhutas Lukašenka.

Lukašenka lisas, et Valgevene võimud ei pruugi isegi mingeid liigutusi teha, et ameeriklastele Leedus vastu astuda.