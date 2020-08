Lukašenka: Valgevene vastu käib hübriidsõda, aga me ei tea, kes seda peab

„Tunnistan ausalt ja tõenäoliselt teie mulle uudist ei räägi: me ei tea, milleks nad võimelised on. Me isegi ei tea, kes nad on. Kas need on ameeriklased koos natolastega või surub meile peale keegi Ukrainast või idapoolsed vennad armastavad meid nii „tugevalt”, me isegi ei tea. Käib hübriidsõda Valgevene vastu, me peame ootama jälkusi igalt poolt. Mida me muide ka teeme,” lausus Lukašenka, vahendab Tut.by.

Lukašenka sõnul on Valgevenes vahistatud juba palju inimesi, kellel on tema väitel olnud tõestatult eesmärk olukorda riigis destabiliseerida. Jutt ei käi Lukašenka sõnul kaugeltki ainult erasõjafirma Wagner palgasõdurite vahistamisest.

„Teada on nimed, perekonnanimed, aadressid, paroolid, kohtumispaigad. Imeasjadeni läheb mõnikord välja. Massiteabevahendid teevad meid ärevaks, et meid tahavad hõivata ameeriklased, natolased. Mõningaid inimesi on vahistatud Ameerika passidega, riigidepartemangus töötavate ameeriklannadega abielus olijaid (ilmselt käib jutt poliittehnoloogist Vitali Škljarovist – toim). Aga täägid ees kaitsevad neid Venemaa juhid,” märkis Lukašenka.

Lukašenka sõnul otsustab kõik raha ning riigil ega erakonnal ei ole tähtsust.

„Pole tähtis, kas oled ameeriklane, riigidepartemanglane, kas kuulud Demokraatlikku Parteisse... Osalesid valimiskampaanias Venemaal, said selle eest head raha. Täna haibitakse Valgevene territooriumil. Mõtlesin: ameeriklased hakkavad neid nüüd kaitsma. Mitte midagi sellist. Raha katab silmad, läksid sellest rahast roheliseks: kes maksab, selle laulu laulavad. See on ainus lahendus. Ja meil ei ole selliseid inimesi vähe,” lausus Lukašenka.

Lukašenka pöördus siseministeeriumi juhtkonna poole: õiguskaitseorganid peavad olukorra destabiliseerimise ärahoidmiseks ja kahtlaste tegelaste avastamiseks tegema aktiivset koostööd elanikkonnaga.

„Valgevenelased on tublid. Kõik on vahistatud inimeste informatsiooni põhjal. Inimesed on enda ümber ringi vaadanud. Nägid, et ohoo, eile neid ju ei olnud, aga nüüd äkki on. Informatsioon siseministeeriumi, KGB-sse. Leiti üles, kes metsast, kes tiriti välja põrandaliistude alt. Ainult inimeste ettekandmise peale,” teatas Lukašenka.