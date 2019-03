Lukašenka: Valgevene jääb liitriigi ideele ustavaks, aga peamine põhimõte peab olema võrdsed tingimused

„Valgevene jääb täielikult ustavaks liitstruktuuri ideele. Tahan, et seda kuuleksid eelkõige meie pooldajad ja vastased Vene Föderatsioonis. Seejuures on selle projekti peamine põhimõte võrdsed tingimused meie kaaskodanikele ja majandamise subjektidele. Mingitel teistel põhimõtetel ei ole liit võimalik. Ja võrdsete tingimuste põhimõtet tuleb kõrvalekaldumatult järgida. Suveräänsuse postulaat jääb samuti Valgevene jaoks vankumatuks,” ütles Lukašenka BELTA vahendusel.

Lukašenka märkis, et ajalooliselt on kõige suurem koostööväli kujunenud Venemaaga. On aga ka märkimisväärselt palju pidevalt tekkivaid küsimusi, mida tuleb arutada ja lahendada.

„Kõige aktuaalsemad probleemid on täna majandussfääris. Mingeid teisi probleeme praktiliselt ei ole,” rõhutas Lukašenka.

Lukašenka tuletas ka meelde, et Venemaa juhtkond esines algatusega integratsioonile lähenemine üle vaadata.

„Me oleme selleks valmis. Valitsuste tasemel on moodustatud grupid ettepanekute ettevalmistamiseks ühinemisprotsesside edasiseks arendamiseks paari raames. Tuleb veel ühe korra täna vaadata, millised on selle töö tulemused, kas neid üldse on,” ütles Lukašenka.