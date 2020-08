Lukašenka: Valgevene armee on läänepiiril lahinguvalmiduses

Riiklik uudisteagentuur BelTA vahendab, et riigipea kirjeldas julgeolekunõukogu koosolekul, kuidas eksisteerib koordineeritud oht väljaspool Valgevenet. "Mu kaitseminister kinnitas, et väed on nüüd lahinguvalmiduses," märkis ta.

Ta avaldas kahetsust, et on pidanud kasutama erijõude, et koduseid protestiaktsioone tagasi lüüa. "Rõhutan: mul on väga kahju, et peame teatud eriüksusi kasutama, et segadust korrastada. On selline osa meie rahvastikust. Asi pole selles, et nad ei mõistaks, nad teevad seda meelega," pahandas ta protesteerijatega.

Ta süüdistas lääneriikide esindajaid (nimesid ja konkreetseid riike nimetamata) selles, et väed peavad olema vastulöögiks valmis. Ta viitas, et need kritiseerijad ei tea isegi seda, kus Valgevene asub ja mis seal toimub, ometi esitatakse nõudeid.

President näitlikustas, et nagu sõjaväes öeldakse - väliskomponent sunnib neid olukorda hindama ning vastavalt reageerima. "Kogu see tegevus on koordineeritud ja tipp pole veel käes. Sündmused arenevad, aga me mõistame, mis suunas."

Vastureaktsioonide ilmekas näide on seegi, et eile alustas Valgevene armee Leedu piiri lähistel Hrodna (Grodno) linna lähistel sõjaväeõppuseid. Riigi kaitseministeeriumi teatel kestavad õppused 20. augustini. "Oleme tunnistajaks Valgevene katsetele olukorda veelgi eskaleerida ja arendada narratiivi välisohust," ütles seepeale Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis.

Valitsus on siiani kuulekas

Päevaleht kajastas viimaste arengute valguses, et Lukašenka valitsus püsib seni kadudeta ametis, lahkunud ei ole keegi. Ainult meeleavaldajaid toetanud Valgevene suursaadik Slovakkias Igar Leštšenja teatas eile, et paneb ameti maha.

Lukašenka jagas täna meeleavaldusi maha suruda aidanud julgeolekujõududele medaleid. Kokku pälvis laitmatu teenistuse eest tunnustuse üle 250 inimese, kelle seas on siseministeeriumi ametnikke, julgeoleku-, miilitsa- ja OMON-i töötajaid, samuti vanglaautode juhte.

Üleriiklikud protestiaktsioonid said alguse seoses ebaausate presidendivalimistega ja on kestnud nüüdseks üle nädala.