Lukašenka tunnistas, et võib olla „veidi liiga kauaks istuma jäänud”, aga ainult tema suudab riiki kaitsta

„Jah, võimalik, et ma olen veidi liiga kauaks istuma jäänud. Võimalik, et mind ei näidata mitte ainult televiisorist, vaid ka triikrauast ja teekannust. Jah. Aga tõesti suudan ainult mina praegu Valgevenet kaitsta,” tsiteeris Rožkov Lukašenka sõnul Rossija 1 saates „60 minut”, vahendab RIA Novosti.

Lukašenkale esitasid küsimusi veel propagandakanali RT peatoimetaja Margarita Simonjan, Pervõi Kanali korrespondent Anton Vernitski ja raadiojaama Govorit Moskva peatoimetaja Roman Babajan.

Rožkov paljastas veel mõned teemad, millest juttu oli.

Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu presiidiumi liikmest Marõja Kalesnikavast.

„Ta (Kalesnikava) tahtis tõesti põgeneda, nagu ta (Lukašenka) ütles, Ukrainasse, sest tal on seal väidetavalt õde. Ja tema (Lukašenka) kui piirivalvur leiab, et ta vahistati õigesti,” rääkis Rožkov RT vahendusel.

Protestiaktsioonidest.

„Me küsisime, kes on sellest (Valgevene protestiliikumise toetamisest) huvitatud, kelle poolt õigupoolest ta ootas ja ootab altvedamist. Ühelt poolt on need tema sõnul välised põhjused. Kõige taga, nagu ta arvab, seisavad eelkõige ameeriklased ja tegutsevad nad keskuste kaudu Poolas ja Tšehhis. Aga on ka sisemisi põhjuseid. Teine sisemine põhjus, mida ta arvab, on see, et Valgevenes on kasvanud kaks uut põlvkonda ja moodustunud väike pursuikeste klass, mis „tahab võimu”,” rääkis Rožkov TASS-i vahendusel.

Babajan tsiteeris Lukašenkat järgmiselt: „Niisama lihtsalt ma ei lahku. Ma olen veerand sajandit Valgevenet arendanud. Niisama ma seda kõike maha ei jäta. Lisaks sellele, kui mina lahkun, hakatakse minu poolehoidjaid veristama! Me oleme valmis viima läbi konstitutsioonireformi, pärast seda ma ei välista ennetähtaegseid presidendivalimisi.”

Automaadiga ringikäimisest.

„Minu ilmumine automaadiga tähendas ainult üht: ma ei ole kuhugi põgenenud ja olen valmis kaitsma oma maad lõpuni.”