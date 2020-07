Lukašenka tuludeklaratsioonist selgub, et ta ei oma mingit vara

Lukašenka deklareeris eelmise aasta tuluks 117 068 Valgevene rubla (42 500 eurot), mis on kõik saadud töötasuna, vahendab Tut.by.

Lahtrisse „kinnisvaraomand (elumajad, maatükid, korterid, garaažid ja muud hooned, ehitised)” on Lukašenka kirjutanud „net” („ei ole”). Ka muud omandit aktsiate või osaluste näol Lukašenkal ei ole.

Deklaratsioonist selgub, et Lukašenka on endiselt abielus. Abikaasa Galina Lukašenka teenis mullu 5560 rubla (umbes 2000 eurot). Tegemist oli pensioni ja aktsiatuluga. Galinale kuulub 196-ruutmeetrine elumaja Magiljou oblastis Šklou linnas, pool 54-ruutmeetrisest majast Šklou rajoonis ja 0,1498-hektarine maatükk Šklous. Lisaks sellele on Galinal 56 Šklou võivabriku aktsiat.