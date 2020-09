Lukašenka teatas riigipiiri sulgemisest Leedu ja Poolaga

„Me oleme sunnitud väed tänavatelt ära viima, panema pool armeed relvade alla ja sulgema riigipiiri Läänega, eelkõige Leedu ja Poolaga. Me oleme sunnitud tugevdama riigipiiri kõige kahetsusväärsemalt meie vennaliku Ukrainaga,” teatas Lukašenka, vahendab Tut.by.

Lukašenka sõnul ei ole ta mingi agressor ja kasvas üles külas, kus kõik üksteist kaitsesid ja aitasid.

„Ma ei taha, et meie maa sõdiks. Seda enam ei taha ma, et Valgevene ja needsamad Poola ja Leedu muutuksid sõjategevuse tandriks, kus ei lahendata mitte meie küsimusi,” ütles Lukašenka.

Lukašenka teatas, et tahab pöörduda Leedu, Poola ja Ukraina rahva poole: „Peatage oma arutud poliitikud, ärge laske sõda valla päästa.”

Teda toetavate naiste foorumil esinenud Lukašenka kutsus naisi mitte muretsema, sest „mehed lahendavad selle probleemi”.

„Ei tohi viia asja kuuma sõjani. Nende arsenali ei ole jäänud palju võtteid ja meie seisame kohutava katastroofi äärel. Kui nad siia ronivad, oleme sunnitud vastama. Me ei ole põlvili, isegi kui jääme üksi,” teatas Lukašenka.

Lukašenka lisas, et „kui riik väga vankuma lööb, ei hukku ainult meie, vaid hukkuvad meie lapsed ja lapselapsed”.

Kõik meetmed piiril Leedu, Poola ja Ukrainaga võetakse tarvitusele, arvestades kujunevat olukorda igal konkreetsel suunal, teatas täna Valgevene piirivalvekomitee ametlik esindaja Anton Bõtškovski.

„Valgevene piiri valvamine toimub piirivalveteenistuse ja piirikontrolli tugevdatud variandis ning taktikalisi reserve kasutades. Kõik meetmed võetakse tarvitusele, arvestades kujunevat olukorda igal konkreetsel suunal,” teatas Bõtškovski.

Leedu Delfi teatas eile õhtul, et liiklus Leedu ja Valgevene vahel toimub endisel viisil ja teateid muudatuste või piirangute kohta pole veel tulnud.

„Sellist informatsiooni meil seni ei ole. Ma just rääkisin postide juhtkonnaga, seni liiklust suletud ei ole. Meie jaoks on see informatsioon ootamatu, me püüame Valgevene kolleegidega ühendust saada, meil on infovahetuskanalid, aga seni ei saa ma seda informatsiooni kinnitada ega ümber lükata,” ütles eile õhtul Leedu piirivalve ülem Rustamas Liubajevas.