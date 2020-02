Lukašenka teatas, et Venemaa tegeleb integratsioonile sundimisega, ja meenutas hea sõnaga Jeltsinit

„Me jääme nagu alati ustavaks reaalsele integratsioonile ilma sundimiseta integratsioonile. Liidus on tekkinud uus termin - „sundimine integratsioonile”. Ja kummaline, et see algas Valgevene integratsioonile sundimisega,” ütles Lukašenka kohtumisel Euraasia Majanduskomisjoni kolleegiumi presidendi Mihhail Mjasnikovitšiga täna Minskis, vahendab Interfax.

Integratsioonikoostöö positiivse näitena meenutas Lukašenka Venemaa esimest presidenti Boriss Jeltsinit. „Veel koos Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsiniga algatas Valgevene pool alati tõelist integratsiooni Venemaa ja Valgevene vahel, majanduse, inimeste elude ja nii edasi. Säilitades suveräänsust ja sõltumatust,” lausus Lukašenka. „Siis ei rääkinud me üldse sellest, et keegi peab kaotama suveräänsuse ja sõltumatuse. Kõigi raskuste juures leidsime me tol ajal keerulistele küsimustele lahendused. Kui me rikastusime, eriti Venemaa, algas arusaamatu trügimine ja möll. Ja nagu ma juba ütlesin, sundimine integratsioonile.”

Lukašenka sõnul saadab seda sundimist ulatuslik propaganda Vene meedias. Lukašenka teatas, et andis Venemaa presidendile Vladimir Putinile üle selliste üllitiste kogumiku.