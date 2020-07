Lukašenka teatas, et põdes koroonaviiruse läbi sümptomiteta ja püstijalu

„Ma palun vabandust oma hääle pärast. Viimasel ajal tuleb väga palju rääkida. Aga kõige hämmastavam on see, et te kohtute täna inimesega, kes oskas koroonaviiruse püstijalu läbi põdeda. Sellise järelduse arstid eile tegid. Ilma sümptomiteta,” ütles Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA ja Interfaxi vahendusel.

Lukašenka rääkis sellest kohtumisel riikliku julgeoleku tagamise süsteemi ametkondade juhtkonna ja isikkoosseisuga, külastades siseministeeriumi sisevägede sõjaväeosa nr 3214.

„Nagu ma ütlesin, kannab 97% elanikkonnast meil seda nakkust sümptomiteta. Jumal tänatud, et mul õnnestus sattuda sellesse ilma sümptomiteta kohorti. Lõpuks olen minagi seda viirust kandes sattunud Valgevene kullafondi,” lausus Lukašenka.

Eilse seisuga oli Valgevenes positiivse koroonaviiruse proovi andnud 67 366 inimest. Ööpäevaga lisandus 115 juhtumit. Surnud on kokku 543 inimest.