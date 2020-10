Lukašenka süüdistas Valgevene meeleavaldajaid terrorismile üleminekus

„Järgmine etapp on radikaliseerumine. See on käimas. Meie vastu on alustatud mõnedel suundadel juba mitte informatsioonilist, vaid terroristlikku sõda. Me peame sellele lõpu tegema,” lausus Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

„Seoses nende üleskutsetega Poolast ja Leedust ultimaatumiteks ja streikideks (ma andsin eile peaministrile ja praktiliselt kõigile siinviibijatele korralduse): kedagi ei pea veenma, ei töölisi, ei tudengeid, ei arste, ei õpetajaid, ei riigiteenistujaid,” ütles Lukašenka. „Praegu on selline hetk, kui igaüks peab valima oma elus selle tee, mida mööda ta hakkab liikuma.”

Ultimaatumi võimudele esitas Valgevene endine presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja, kes ütles, et kui eilseks opositsiooni kõiki nõudmisi ei täideta, kutsub ta üldstreigile.

Lukašenka tuletas meelde, et varem kutsus ta jõuametnikke ehk silovikke töötama meeleavaldajatega „hoolikalt” („аккуратно”), kuigi olukord teravnes ja protestijad laiutasid tänavatel, aga „punast joont” meeleavaldajad siis Lukašenka sõnul veel ei ületanud. Aga viimastel päevadel on Lukašenka arvates „paljudel suundadel see punane joon ületatud”.

„No kuidas saab hinnata seda, et juba mindi raudteele ja hakatakse blokeerima automaatikat, rööpaid lukustama. See võib viia tõsiste avariideni raudteel, katastroofide ja paljude inimeste hukkumiseni. See on organiseeritud kuritegelike gruppide tegevus terrorismi tunnustega. Me hakkame kokku puutuma terrorismiohtudega,” lausus Lukašenka.

Veel ühe näitena rääkis Lukašenka valgusfooride mahamurdmisest Minskis.

„Lõhutakse, purustatakse seda, mida kogu riik on Minskis paljude aastakümnete ja aastatega loonud. Ja mis kõige tähtsam, inimesed on selle kõige kannatamisest väsinud,” teatas Lukašenka.