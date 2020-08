Lukašenka süüdistas Poolat kavatsuses osa Valgevenest annekteerida. Varssavi: selline jutt on lubamatu

Varssavi ja Minski suhted on viimastel päevadel muutunud üha pingelisemaks, ennekõike pärast seda, kui Lukašenka riikliku uudisteagentuuri Belta vahendusel teatas, et Poola kavatseb Valgevene kaosesse paiskumise korral üle võtta Poola ja Leeduga piirneva Hrodna piirkonna, vahendab Reuters.

“Alusetute süüdistuste” tõttu kutsus Poola välisminister neljapäeval sealse Valgevene suursaadiku vaibale. Valgevene välisminister kutsus aga sellele vastuseks omakorda vaibale kohaliku Poola ajutise asjuri, süüdistades Varssavit katsetes Valgevene siseasjadesse sekkuda.

"Taolised kommentaarid on vastuvõetamatud. Selliseid kavatsusi pole Poolas kellelgi ja see on propaganda," ütles Szczerski, lisades, et olukord Valgevenes areneb negatiivses suunas.

Szczerski märkis, et jälgides Venemaa viimaseid signaale, mille kohaselt on see valmis Valgevenes vajadusel jõudu kasutama, on nüüd põhiküsimus, kuidas Lääne-Euroopa kavatseb reageerida.

"Kui Läänel pole Venemaa suunas lähenemist "meie võidame, nemad kaotavad ", siis laiendab Putin samm-sammult Brežnevi doktriini," ütles Szczerski, viidates Nõukogude Liidu välispoliitikale, mille kohaselt Moskva sekkus idabloki satelliitriikide siseasjadesse, kui sealsed arengud Kremlit ei rahuldanud.

Viimased nädalad on olnud Lukašenka jaoks kriitilised, kuna pikka aega Euroopa viimase diktaatorina tuntud autoritaarne valitseja püüab oma võimust kinni hoida, hoolimata suurimast rahva ülestõusust tema 26-aastase valitsemisaja jooksul.

Venemaa president Vladimir Putin ütles neljapäeval, et Kreml on Valgevene abistamiseks ette valmistanud korrakaitseametnike reservi. "Me leppisime kokku, et seda ei kasutata enne, kui olukord väljub kontrolli alt," märkis ta.