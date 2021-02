Lukašenka sõnul võidi talle presidendivalimistel paar protsenti juurde kirjutada, aga ei saa ju joonistada 80%

„Pärast neid valimisi räägitakse: näe, joonistati midagi ametis olevale presidendile. Noh, teate, ütlen avameelselt: meie kuberneridel on harjumus näidata, kellel on paremini. Ja kes võis pool protsenti, protsendi, kaks protsenti juurde kirjutada. Aga kuulge, no ei saa joonistada 80%,” ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

„No hästi, kui kellelegi ei meeldi 80%, las olla 76%. Las olla isegi 68%, nagu on praegu keskmiselt küsitluste järgi... Las olla. Aga ikkagi me võitsime, meie poolt oli rahva valdav enamus. Ja meil ei ole vaja seda karta,” lisas Lukašenka.

Varem on Lukašenka kinnitanud, et tema poolt hääletab enamus valgevenelastest ja vaid umbes 500 000 ei taha teda presidendiametis näha.

„Me teadsime, et on inimesi, neid ei olnud vähe, pool miljonit. Nad ei hääletanud ka varem ametis oleva presidendi poolt. Täpselt nii juhtus ka viimastel valimistel. Aga tuleb ometi meeles pidada, et umbes kuus miljonit inimest hääletas ametis oleva võimu, ametis oleva presidendi poolt,” kuulutas Lukašenka 28. jaanuaril.

Tänases sõnavõtus nimetas Lukašenka lisaks 35-40% opositsiooni massiprotestidel osalenutest muidusööjateks.

Lukašenka sõnul tuleb käsile võtta „muidusööjad, kes aastaid kuskil ei tööta, aga sealjuures on neil kallid majad, autod ja nad maksavad teenuste eest riigis sotsiaaltariifide alusel”.

„Sealjuures on neil jultumust veel rahulolemust väljendada, moodustades 35-40% ebaseaduslikest aktsioonidest,” ütles Lukašenka.

Minski linnapea kandis hiljuti Lukašenkale ette, et linnas on tuvastatud 68 000 muidusööjat, „ja nad kõik käisid OMON-i ja miilitsaid peksmas, lõhkusid, purustasid, häirisid ühiskonda”, nagu väljendus Lukašenka.