Lukašenka sõnul kodusõda ei tule, aga tema vastased korraldaksid võimule tulles veresauna

„Kui me hakkame üksteist jõuga murdma, siis teate, mis juhtub... Tuleb vähemalt kodusõda. Aga ärge muretsege, seda ei tule,” ütles Lukašenka Baranavitšõs pärast rivistust kolledžis kohalike elanike poole pöördudes, teatavad BelTA ja Interfax.

Veel teatas Lukašenka, et säilitab koos Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ühise kodumaa Brestist Vladivostokini.

„Pöördumises enne valimisi ütlesin ma: te (Venemaa – toim) nimetate meid täna partneriteks. Meist pole saanud mitte vennad, vaid partnerid. Ilmaaegu! Seda on kuuldud nii Kremlis kui igal pool. Me oleme täna vennad. Aga milleks oodata, et keegi meid Läänes utsitaks, et meist jälle vennad saaksid? See on õppetund. Me teeme vastavad järeldused. Me oleme koos presidendiga (Putiniga – toim) juba need järeldused teinud. Ja mis seal teie juures ka ei räägitaks, mida meie juures väljakutel ka ei vääksutaks, säilitame me oma ühise kodumaa,” ütles Lukašenka. „Meie ühise kodumaa, kus elab kaks ühest juurest pärit rahvast. See on kodumaa Brestist Vladivostokini.”

Lukašenka sõnul võivad tema vastased võimule tulles veresauna korraldada.

„Vaat mis mind kõige rohkem muretsema paneb. Mitte võim, nagu Venemaal mõned räägivad: „Lukašenka hoiab siniseks tõmbunud sõrmedega võimust kinni.” Ma ei taha, et lõigataks tükkideks minu maa, mille ma kleepisin kokku impeeriumi kildudest, ega taha, et lõigataks ausaid, korralikke inimesi, kes selle heaks tööd tegid. See ei saa olema mitte lustratsioon, nagu mõned räägivad. See saab olema veresaun. Ja see, mis juhtus Ukrainas, saab olema tühiasi,” ütles Lukašenka.