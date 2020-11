Lukašenka rääkis Minskis Lavrovile Valgevene-Vene suhete tugevdamise vajadusest

„Mis puudutab Valgevene-Vene suhteid, siis ilmselt on meil vaja võib-olla mitte rääkida mingist taaskäivitamisest, vaid meie suhete tugevdamisest, intensiivistamisest. See tees tekib absoluutselt iseenesest ja mitte ainult tees, vaid praktika. Ma tahan, et te mõistaksite ja teaksite, et me oleme selleks valmis,” ütles Lukašenka, vahendab RIA Novosti.

Lukašenka sõnul räägitakse väga palju sellest, kuidas Minski ja Moskva suhted arenema hakkavad ja millisteks kujunevad.

„Ilma igasuguse keerutamiseta tahan teile lihtsalt sõbralikult öelda, et Venemaa ja Valgevene elavad – mitte Valgevene soovil – oma eraldi majas või korteris... Ja me tahaksime, et ei oleks mitte lihtsalt heanaaberlikud suhted „me oleme naabrid”, me tahaksime, et Vene Föderatsiooniga oleksid väga lähedased vennalikud suhted,” lausus Lukašenka.

Lukašenka juhtis tähelepanu sellele, et ei öelnud midagi uut ja on alati seda rääkinud, aga mitte alati ei ole teda kuulates tahetud seda rõhutada ja korrata, eriti Venemaal.

„Nähtavasti oli see kellelegi kasulik. Aga aeg on näidanud, et meil ei ole väga tihedatest ja sõbralikest suhetest pääsu. Ma olen kindel, et täpselt seda tahab täna Venemaa juhtkond ja eelistab selliseid suhteid,” lisas Lukašenka.