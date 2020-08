Lukašenka: Putin lubas meile vajadusel osutada igakülgset abi Valgevene julgeoleku tagamiseks

Venemaa tuleb Valgevenele appi esimese taotluse korral, ütles Lukašenka täna Valgevene kaitseministeeriumi strateegilise juhtimiskeskuse kohtumisel pärast telefonivestlust Putiniga, vahendab riiklik uudisteagentuur BelTA.

"Mis puudutab sõjalist elementi, siis on meil Vene Föderatsiooniga kokkulepe, osana liitriigist ja Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonist (ODKB). Antud sündmused on täpselt selline moment, mis selle leppe alla läheb. Seetõttu oli mul täna Vene riigipeaga pikk ja sisukas vestlus. Olgu öeldud, et olin isegi mõnevõrra üllatunud - ta on täielikult toimuvale pühendunud," märkis Lukašenka.

"Ja me (Vladimir Putiniga - toim) leppisime kokku, et kohe kui me seda palume, antakse Valgevenele julgeoleku tagamiseks täielikku tuge," väitis Lukašenka.

Kreml: olukord laheneb õige pea

Venemaa riigipea Vladimir Putini pressiteenistus teatas täna pärastlõunal, et telefonivestluses avaldasid riigipead veendumust, et Valgevenes presidendivalimiste järel tekkinud probleemid lahenevad peatselt.

"Aleksandr Lukašenka informeeris Putinit olukorrast Valgevenes, mis on kujunenud pärast presidendivalimisi. Mõlemad pooled väljendasid kindlust, et ilmnenud probleemid laabuvad juba õige varsti," teatas Kreml.

"Tähtsaim on, et probleeme ei kasutaks ära destruktiivsed jõud, kes püüavad kahjustada kahe riigi koostööd liitriigi raames," lisas Putini pressiteenistus, märkides, et telefonivestlus toimus Lukašenka initsiatiivil.

Täna hommikul teatas oma inimeste surve alla langenud Lukašenka, et pöördus Putini poole, sest toimuvad protestid ohustavad nende kavandatavat ühist liitriiki. "Valgevene suhtes areneb kavapõhine agressioon," ütles Lukašenka. "Ma tahan öelda, et Valgevene kaitsmine on täna mitte midagi vähemat kui meie liitriigi kaitsmine ning see on eeskujuks teistele," märkis ta.

Täna pärastlõunal kogunesid tuhanded inimesed taas üle Valgevene tänavatele, et nõuda 26 aastat riiki tüürinud presidendi ametist lahkumist pärast vaidlusaluseid valimisi ja protestijatevastast julma vägivalda.