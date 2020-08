Lukašenka pöördus Putini poole: meil tuleb hakata koos kaitsma mõlemat riiki

"Valgevene suhtes areneb kavapõhine agressioon. Tuleb ühendust võtta Putiniga, Venemaa presidendiga, et ma saaksin temaga rääkida," ütles Lukašenka laupäeval. "Ma tahan öelda, et Valgevene kaitsmine on täna mitte midagi vähemat kui meie liitriigi kaitsmine ning see on eeskujuks teistele. Kui valgevenelased vastu ei pea, veereb laine sinna. Seepärast on nad meie külge niimoodi klammerdunud," ütles Lukašenka.

"Need kes tänavatel hulguvad - nemad seda ei mõista. Sellest saavad aru need, kes seda koordineerivad ja suunavad. Ja nagu te näete - töötavad mõnikord ka professionaalselt: lavastatud kaadrid, libauudised," lisas riigipea.

Teadaolevalt leidis Lukašenka ja Putini telefonivestlus aset täna pärastlõunal.

Valgevene ametivõimude väitel võttis kauaaegne president Aleksandr Lukašenka eelmisel pühapäeval toimunud vaidlusalustel valimistel 80,1% häältest - tulemus, mis kriitikute arvates saavutati ulatusliku võltsimise teel.

Juba nädala vältavad protestid jätkusid reedel, kui Minski tänavatele tulid meelt avaldama kümned tuhandeid inimesed, marssides läbi pealinna, nõudes 26 aastat riiki valitsenud Lukašenka tagasiastumist.

Toimunud meeleavaldused muutusid nädala jooksul kohati ka vägivaldseteks ning teatatud on ulatuslikust politseijõhkrusest protestijate vastu. Valgevene ametnike sõnul peeti kinni 6700 inimest ning vähemalt üks inimene sai valimistejärgses vägivallas ka surma. Sõltumatute vaatlejate sõnul ei olnud tänavused valimised ei vabad ega ka õiglased.

Valimiste järel võimude survel Leetu põgenenud Tikhanovskaja kutsus reedel Valgevene linnapäid üles korraldama sel nädalavahetusel rahumeelseid proteste ja palus oma toetajatel allkirjastada internetipetitsioon, milles nõutakse häälte ülelugemist sõltumatute vaatlejate juuresolekul.

Järgmised päevad on Lukašenka jaoks kriitilised, kuna pikka aega Euroopa viimase diktaatorina tuntud autoritaarne valitseja püüab võimust kinni hoida, hoolimata suurimast rahva ülestõusust tema 26-aastase valitsemisaja jooksul.