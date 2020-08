Lukašenka opositsiooni kohta: meie lambaid juhiti Poolast, Suurbritanniast ja Tšehhist

„Me fikseerisime, see on teile kui endiselt luurajale teada, telefonikõnesid piiri tagant. Poolast, Suurbritanniast ja Tšehhist toimusid kõned, juhiti meie, vabandage mind, lambaid: nad ei mõista, mida teevad, ja neid hakatakse siis juhtima,” ütles Lukašenka SRÜ vaatlejate missiooni juhile Sergei Lebedevile, vahendab Interfax.

Valimisi võrdles Lukašenka peoga, kuhu inimesed tulid perekondade kaupa koos lastega. „Keegi tahtis selle peo ära rikkuda. Me oleme neid näinud, nad särasid täna öösel veel eredamalt,” ütles Lukašenka.

Lukašenka lubas anda õigusvastastele protestidele adekvaatse vastuse ja kinnitas, et keegi ei luba riiki lõhki rebida ja „maidane” korraldada.

„Ja lapsevanematele ütlen kolmas kord, et vaadaku, kuhu vaja, et pärast ei oleks valus. Et ei ahhetataks ega ohhetataks. Vigastatud on kuskil 25 poissi OMON-ist. On käte ja jalgade murde. Spetsiaalselt, sihipäraselt peksti neid poisse. Nad vastasid,” lausus Lukašenka.

„Üks neist nukujuhtidest on Tšehhi. Täna juhitakse juba Tšehhist meie ühendstaapi, kus vabandage mind, istuvad need lambukesed, mitte millestki aru saades, mida neilt tahetakse. Ma andsin korralduse anda see informatsioon massiteabevahenditele, et nähtaks, mida nad tahavad. Nad jätkavad peale surumist, jätkavad nõudmist: viite inimesed tänavale ja peate võimudega läbirääkimisi võimu vabatahtlikuks üleandmiseks. Poolast ma ei räägigi. Sinna on kõik ümber asunud ja ka hakkavad niite tõmbama. Ma ei räägi Ukrainast (sealt sõideti). See ei ole, ma olen veendunud, riiklik poliitika, aga seal jätkub neid maidanistunuid, kellest ma olen rääkinud. Sealhulgas kahjuks Venemaalt teatud inimeste sissevool,” rääkis Lukašenka.

Pikki järjekordi valimisjaoskondades ja seda, et mõned valijad ei jõudnud hääletada, nimetas Lukašenka opositsiooni riukaks. Viimane olevat demonstreerinud pikki järjekordi, lootes, et pärast valimisjaoskondade sulgemist saab valimistulemused vaidlustada.

„Ma palusin, et kõik mobiliseeruksid ja keskvalimiskomisjon pikendas hääletamist. Kell 20.20 järjekorda ei ole, mitte ühki inimest praktiliselt. Ainult üks jaoskond Minskis jäi, kus peale kella 20 veel 30 minutit hääletati,” ütles Lukašenka.