Lukašenka: opositsioon tahab riigiettevõtted Läände maha müüa, tasulist tervishoidu ja NATO-sse astuda

Lukašenka vastas ka ettepanekutele parteilise või parteilis-majoritaarse süsteemi kehtestamise kohta.

„Kui juba nii tahaks end valida lasta, kas või pooleldi, parteinimekirja järgi, tuleb luua tõelised parteid. Neid ei ole loodud. Me ei ole tegelnud parteide ülesehitamisega, sest inimestel ei ole olnud nõudmist parteide järele. Ja praegu ka. Mõni käratseb: andke parteisid jne. Näe, annan garantii: kui me läheksime valimistele ja seaksime inimesed üles parteidest ja majoritaarsete nimekirjade järgi, valiksid inimesed parteide esindajaid mitte teades majoritaare, sest nad saavad aru, et nemad on rahva hulgast. Tõsi, ma panin sellele käe alla: olen alati rääkinud: rahvas, rahvas,” ütles Lukašenka. „Ilmselt on mul aeg sellega tõsiselt tegelda. Loomulikult enne seda, kui me jõuame uue konstitutsioonini, tuleb veel üle käia parteide seadusest. Ja kas või kindlaks määrata: kui partei, peab olema mingi liikmete arv. Aga meil kõik teatasid parteidest ja nad on tegelikkuses registreeritud, aga parteipileteid praktiliselt ühelgi parteil ei ole. Aga kui on, siis liikmete arv pole täis. Tuleb see kõik korrastada ja pärast minna valimiste juurde.”

Lukašenka arvates peaks pärast uue konstitutsiooni vastuvõtmist uued presidendivalimised korraldama.

„Kui me uue konstitutsiooni vastu võtame, tuleb sinna kirjutada presidendivalimised. Aga eraldi ja ma kaldun selle poole, et viia läbi ennetähtaegsed presidendivalimised. Seda ma ei välista. Ma räägin teile sellest esimest korda. Ajahetkest ma ei räägi,” vastas Lukašenka küsimusele, kas valimised võiksid toimuda aasta või kahe pärast. „Tuleb vastu võtta konstitutsioon, viia läbi kohalike võimuorganite valimised. Kui viia ennetähtaegselt läbi presidendivalimised, peaksid need toimuma ilmselt varem kui parlamendivalimised. Parlamenti tuleb ikkagi säilitada, kuni ilmub uus president. Ja pärast viia uue konstitutsiooni järgi (see kinnitatakse varem) läbi parlamendivalimised.”