Lukašenka ootab Venemaalt Minski lähedal vahistatud palgasõdurite kohta selgitusi

Lukašenka nimetas toimunut erakorraliseks sündmuseks, vahendab Tut.by.

„Ma kutsusin teid selleks, et saada selgusele selles, võib öelda erakorralises sündmuses, mis juhtus täna öösel. Teisiti ei saa seda nimetada,” lausus Lukašeka.

„Ma vaatan venemaalaste reaktsiooni. Nad räägivad ennast õigustades juba, et peaaegu oleme me ise nad siia toonud. Selge, tuleb ju kuidagi oma räpaseid kavatsusi õigustada. Seetõttu paluksin väga, et selles olukorras ja selle faktiga oldaks äärmiselt avatud ja ausad. Kui need on Venemaa kodanikud (ja mina saan nii aru, neid küsitleti), tähendab, et tuleb pöörduda viivitamatult Vene Föderatsiooni vastavate struktuuride poole, et nad selgitaksid, mis toimub,” rääkis Lukašenka.

Presidendi pressisekretär sai käsu pöörduda Venemaa meedia ja Telegrami kanalite poole, „et nad, nagu Putin ütleb, tormi üles ei kihutaks. Kui on süüdi, tuleb sellest olukorrast väljuda väärikalt. Ei ole süüdi – hästi, meil ei ole mingit eesmärki meile lähedast maad laimata”.

Valgevene KGB ülem Valeri Vakultšik kandis Lukašenkale ette, et vahistamine toimus ööl vastu eilset umbes kella 5.30 ajal Minski lähedal.

Lukašenka küsimusele, kas on absoluutselt ja täpselt kindlaks tehtud, et tegemist on erasõjafirmaga Wagner, vastas Vakultšik jaatavalt.

Valgevene riiklik meedia teatas eile, et Valgevenesse saabus üle 200 võitleja, et destabiliseerida olukorda valimiskampaania perioodil. Mis on saanud 160 võitlejast, keda ei ole vahistatud, pole seni teada.

Vahistatutest 14 mainitakse andmebaasis Mirotvorets kui Donbassi sõjategevusest osavõtnuid.

Valgevene julgeolekunõukogu riigisekretär Andrei Ravkov teatas meetmetest, mis riigis peale venemaalaste vahistamist tarvitusele võetakse. Piirivalvekomitee tugevdab riigipiiri valvet muu hulgas ka Vene piiril. Massiürituste ajal tugevdatakse julgeolekumeetmeid. Valgevene välisministeerium kutsub vaibale Venemaa ja Ukraina suursaadikud.