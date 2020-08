Lukašenka lisas, et leppis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kokku koostöös. Lukašenka väitis, et muretseb NATO õppuste pärast, mis toimuvad Leedus ja Poolas. Ta lisas, et näeb seda vägede kogumisena.

Euroopa Liit valmistub Valgevenele sanktsioone kehtestama, kuna Valgevene meeleavaldustes on juba vähemalt kaks inimest tapetud.