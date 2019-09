Lukašenka nõudis „vanemalt vennalt” Venemaalt, et ta Valgevenet ei kiusaks ega alla suruks

„Valgevenelased ei luba endale meie vanema venna reetmist. Aga me nõuame vanemalt vennalt, et ta oleks vanem vend. Et nad ei kiusaks, ei suruks meid alla, vaid toetaksid raskel hetkel,” ütles Lukašenka, vahendab RBK.

Lukašenka sõnul elab Venemaal ja Valgevenes üks rahvas, „meie inimesed, meie vennad”.

„Ja see, et meil on täna mõnikord probleemid Venemaaga, ei ole see, et meil oleksid need vene inimeste ja venemaalastega. <...> Miks peaksime me neisse halvasti suhtuma, kuhugi lahku minema, neid reetma, nagu mõned räägivad. Seda ei tule kunagi,” ütles Lukašenka.

Nii vastas Lukašenka süüdistustele, et ta on pöördunud oma välispoliitilises kursis lääne poole. Lukašenka väitis, et säilitab mitmesuunalisust.

„Muide, Venemaal ei ole meile midagi ette heita. Neil on isegi kotkas kahepealine – vaatab sinna ja tänna. Ja meil ei keela keegi erinevates suundades vaadata,” lausus Lukašenka.