Lukašenka nõudis oma uuelt valitsuselt Vene turust sõltumise probleemi lõplikku lahendamist

„Ei ole eksporti, ei ole valuutat. Kusjuures ainult ühe riigi turust sõltumise probleem tuleb lõplikult lahendada. Me ei saa isegi vennalikust Venemaast sõltuda 50-55%. Me peame turge diversifitseerima,” lausus Lukašenka tänasel nõupidamisel, vahendab Interfax.

Lukašenka tuletas meelde, et juba varem on langetatud otsused vajaduse kohta arendada eksporti lähi- ja kaugvälismaale ja uute turgude otsimise kohta ning selles suunas tuleb nüüd tõsiseid tegusid teha.

Lukašenka nimetas valitsust majandusstaabiks ja tähtsamate otsuste väljatöötamise keskuseks. „Tuleb leida vormid ja instrumendid, mis panevad riigiorganite kogu süsteemi kaasa aitama peamise eesmärgi täitmisele – püsiva tasakaalustatud majanduskasvu saavutamisele maailma keskmisest kõrgemas tempos. Teist väljapääsu ei ole,” teatas Lukašenka.

Lukašenka kuulutas ka, et Valgevene on avatud majandus, aga meetmeid oma turu kaitseks on vaja. „Meie siseturg ei ole suur, aga seda ei tohi mingil juhul ära anda. See on see küsimus, mis seisab valitsuse ees ja see valitsus ei ole seda küsimust lahendanud,” ütles Lukašenka.

Majanduskasv ei peaks aga Lukašenka sõnul tulema ainult siseturu arvelt, vaid peamiselt ekspordi ja välisnõudluse arvelt.

Lukašenka määras täna ametisse Valgevene uue valitsuse. Uueks peaministriks sai Raman Galautšenka, kes oli senini Riikliku Sõjatööstuskomitee esimees. Eelmise valitsuse vabastas Lukašenka oma ukaasiga eile.