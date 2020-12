Lukašenka: NATO moodustab sõjalist grupeeringut Valgevene lääneosa hõivamiseks

„Asi on, tsiteerin, „Valgevene maade ajaloolises kuulumises Poolale”. Seda öeldakse juba avatud režiimil. Kas mina kui president ja valgevenelased saavad sellega nõustuda? Tuleb välja, et seal, kus me täna elame, ei kuulu need maad meile. Selge, kellele. Selles suunas tegutsetaksegi,” lausus Lukašenka, vahendab TASS.

Lukašenka sõnul on „asi NATO sõjalise grupeeringu moodustamises nende maade hõivamiseks”.

Lukašenka märkis ka, et „asi on sanitaarvööndi loomises Valgevene ja Venemaa vahele”. Lukašenka sõnul on need „eesmärgid, mida pärast [Nõukogude] Liidu lagunemist, 1990. aastate keskel ei õnnestunud realiseerida” ja „sündmused Valgevenes on trampliin Vene Föderatsioonile surve avaldamiseks”. Lukašenka rõhutas, et ODKB riigid „peavad nagu ei kunagi varem koos ja ühtsed olema”, kusjuures ühtuse alus on Lukašenka sõnul majandus.